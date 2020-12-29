年關將至，正是公司行號舉辦尾牙或聚餐的旺季，北市勞動局長陳信瑜特別提醒各事業單位，這些聚會場合往往是最容易發生職場性騷擾事件，無論是主管與下屬，或是同事之間，都要注意分際，倘若發生職場性騷擾時，雇主卻未處理，將至少被罰10萬元以上、50萬元以下罰鍰，還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。

勞動局指出，若在公司尾牙聚餐的活動上，有員工遭受性騷擾事件時，依性別工作平等法規定，雇主需盡性騷擾防治的責任，依《性別工作平等法》相關機制妥善處理。

勞動局說明，員工則可按事業單位內部申訴管道，向雇主申訴遭受性騷擾，若認為雇主未妥善處理，可再向勞動局進行申訴；而萬一性騷擾行為人為雇主時，員工除依事業單位內部管道申訴外，也可向勞務提供地的地方主管機關提出申訴。

陳信瑜表示，公司為慰勞員工辛勞，舉辦尾牙聚餐等活動前，應事先進行職場性騷擾相關宣導，無論是主管與下屬間，或者是同事之間，都要注意人與人之間互動分際，以免在歡樂、慶祝氣氛影響下而做出不適當的行為。

「雇主切勿不理會職場性騷擾，否則挨罰！」陳信瑜強調，雇主若得知有發生性騷擾事件，應依據《性別工作平等法》第13條的2項規定，採取立即有效糾正及補救措施，若雇主不處理，將被罰至少10萬元以上、50萬元以下罰鍰，還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。

(工商 )