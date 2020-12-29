最新民調顯示，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的滿意度持續下滑，對此，前綠委林濁水直言，民調結果越看越頭痛，因為人民對蔡政府的經濟表現很滿意，但蔡蘇支持度卻持續下滑，這很怪，他認為恐是開放萊豬所致。

台灣民意基金會今天公布民調，結果顯示，對於蔡英文處理國家大事的方式，有17.5％非常贊同，35.3％還算贊同，20.6％不太贊同，15.7％一點也不贊同，11％沒意見、不知道或拒答。換句話說，約有5成3的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，3成6不贊同。贊同比不贊同的人多16.5個百分點，比上個月明顯減少7.6個百分點。

贊不贊同蔡英文總統處理國家大事支持度。（台灣民意基金會提供）

對於蔡英文幾項施政表現，防疫最受人民肯定，有高達84.7%的滿意度，接著依序為紓困滿意度75.4%、國防滿意度61.5%、外交滿意度60.0%、經濟滿意度58.0%。至於蘇貞昌內閣整體施政表現，有5成1的人基本上滿意，4成1不滿意，滿意的人比不滿意的人多10個百分點。

對行政院長蘇貞昌所領導內閣的整體施政表現。（台灣民意基金會提供）

也應邀參加這場民調公布記者會的林濁水直言，越看越頭痛，雖然民調顯示台灣人民滿意蔡政府在經濟的表現，可是蔡英文和蘇貞昌的民調卻一路下滑，這要如何說出一個道理？這很奇怪！

但林濁水仍分析認為，開放萊豬是主因，民進黨動用執政優勢在宣傳，民眾卻對當年綠營反美牛的印象太深刻，現在民進黨急轉彎，連一句道歉都沒有，越宣傳美豬反倒讓人民無法買帳。

其次，林濁水認為，蔡英文開放美豬，沒有把價值說清楚，當外界懷疑開放美豬是不是和美國有做交易時，蔡政府還一直否認，但國際貿易本來就是一種交易，否認只讓人民疑慮更深。最後，林濁水認為，黨政高層在宣布開放美豬時，居然立委都蒙在鼓裡，造成立委戰鬥能力低落，無法全力捍衛政策。

(中時新聞網)