由mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》宣布，將舉辦「怪物彈珠幸運BINGO2020！」，以及公開將在「新年超獸神祭」中新登場的限定角色「亞森」，同時也宣布與台灣知名插畫家「栗鼠丼」聯手推出合作LINE貼圖即將正式上架，多個跨年活動即將陪伴玩家迎接嶄新的2021年。

■新年超獸神祭中限定角色「亞森」將初次登場！

於2021年1月1日開跑的「新年超獸神祭」中，新限定角色「亞森」將初次登場。同時，「亞森」發出預告信的對象──魅影城市的「賈斯提司市長」也將作為超究極降臨關卡的BOSS，在超獸神祭期間內限定登場。

《怪物彈珠》新限定角色「亞森」即將在「新年超獸神祭」中正式登場。(圖/遊戲公司提供)

《怪物彈珠》新限定角色「亞森」即將在「新年超獸神祭」中正式登場

「亞森」的角色故事背景發生在人類、獸人、仿生人、魔術師等，各式各樣的種族共同生活、高樓大廈林立的電腦都市──魅影城市。近年來，因為景氣蕭條導致失業人口增加，連帶使得貧富差距加大，治安亦呈現惡化趨勢。而在魅影城市中，有一位暗中活動且行跡轟動大街小巷的怪盜，其名為亞森。

亞森利用自身擁有的能力，鎖定貪汙政治家和牟取暴利的掌權者行竊，也因此獲得了部分市民的高度支持。今晚，她也為了執行怪盜本份，將預告信拿在手裡並尋找下個目標。

◆角色一覽

《怪物彈珠》新限定角色「亞森」將推出兩種不同的獸神化型態。(圖/遊戲公司提供)

■最多有機會獲得300顆寶珠！「怪物彈珠幸運BINGO2020！」正式開跑

「怪物彈珠幸運BINGO2020！」將舉辦特別直播 參加活動將有機會300顆寶珠獎勵。(圖/遊戲公司提供)

於12月26日起，怪物彈珠在遊戲內舉辦了「怪物彈珠幸運BINGO2020！」，將在2020年的尾聲為玩家帶來獲得大量寶珠的機會。

只要在活動期間內登入遊戲即可領取「BINGO卡片」，並可從40體角色中任選8體心儀的角色來構成「BINGO卡片」。同時將於12月31日，在怪物彈珠官方YouTube頻道上舉辦「BINGO開獎 2020→2021特別LIVE」特別直播節目，將會在現場抽出BINGO角色並發表結果，參與的玩家有機會獲得300顆寶珠。

有興趣的玩家們千萬別錯過這次能獲得大量寶珠的機會，關於活動的詳情請參考怪物彈珠官方網站的最新公告。

▼「怪物彈珠幸運BINGO2020！」BINGO卡片領取期間

2020年12月26日（六） 04:00〜12月31日（四） 20:29

▼「BINGO開獎 2020→2021特別LIVE」

直播時間：2021年12月31日（四） 21:30〜

直播網址：https://www.youtube.com/user/monsterstriketw

■「怪物彈珠×栗鼠丼 彈珠小劇場」合作LINE貼圖新鮮上架！

怪物彈珠首度與台灣知名插畫家「栗鼠丼」聯手推出合作LINE貼圖，特別精選出怪物彈珠的人氣角色，透過「栗鼠丼」的復古浪漫風格呈現出愛演的一面。此外，「栗鼠丼」還特別繪製了一連串的四格漫畫並刊登在怪物彈珠的官方Facebook粉絲頁中，描述了在遊玩怪物彈珠時會遭遇的狀況，讓玩家們在玩遊戲之餘也能夠會心一笑。

合作LINE貼圖將於12月31日上架，收錄時下流行用語和日常生活實用貼圖，請喜愛怪物彈珠的玩家千萬不要錯過！

怪物彈珠x知名插畫家「栗鼠丼」合作LINE貼圖即將與12月31日上架。(圖/遊戲公司提供)

▼合作插畫家介紹

「栗鼠丼 RisuDong」是貼圖知名作品《八點檔大戲 愛火纏綿》的作者，擅長使用矯情濃厚的筆觸，傳達內心澎湃激昂的情感。其創作主題橫跨復古愛情、武俠故事、職場生存與可愛動物。2016 於 LINE 官方貼圖出道，至今累積數十萬套下載。曾為知名經典武俠小說、星座國師繪製插畫作品。

◆一部份的合作貼圖預覽

怪物彈珠x「栗鼠丼」合作LINE貼圖 將收錄多款時下流行用語和實用貼圖。(圖/遊戲公司提供)

更多活動詳情，請參閱「怪物彈珠」官方網站及Facebook粉絲專頁、YouTube頻道掌握最新情報！

XFLAG今後也將持續提供可與親朋好友同樂，且令人「腎上腺素全開」的共鬥娛樂體驗。

(科技)