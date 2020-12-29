2020年即將結束，今年因為疫情肆虐，讓許多人覺得生活、工作都不順利，希望在新的一年能夠脫離霉運，迎來好運。運勢命理專家小孟老師分享「2021跨年轉運大法」，有助於在新的一年提昇財運和桃花運，讓人躍躍欲試！
據《三立新聞網》報導，小孟老師分享了5招轉運秘訣，若想要提昇2021年運勢，一定要試試看！
▍1.床邊放水晶球
小孟老師表示將2021相加可得到數字5，因此在床邊放5種不同的水晶球，男左女右，即可提昇財運。
▍2.少吃牛肉、穿綠色和咖啡色衣服
2021是牛年，小孟老師提醒大家盡量少吃牛肉，多穿綠色、咖啡色衣服，都能提昇整體運勢。
▍3.牛飾品招桃花
如果想要招桃花，小孟老師建議可以在房間的45角處，擺放牛飾品，在牛的頭部貼愛心可以招桃花。
▍4.五帝錢招財
小孟老師表示，如果想要招財，可以準備五帝錢，放在廚房或存摺，象徵錢滾錢。
▍5.牛尾朝外提昇貴人運
若想要吸引貴人相助，小孟老師提醒記得買有尾巴的牛形瓷器或木頭擺飾，把尾巴朝向屋外，頭向內，有助於提昇貴人運。
文章來源：三立新聞網
(中時新聞網)
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