2020年即將結束，今年因為疫情肆虐，讓許多人覺得生活、工作都不順利，希望在新的一年能夠脫離霉運，迎來好運。運勢命理專家小孟老師分享「2021跨年轉運大法」，有助於在新的一年提昇財運和桃花運，讓人躍躍欲試！

據《三立新聞網》報導，小孟老師分享了5招轉運秘訣，若想要提昇2021年運勢，一定要試試看！

▍1.床邊放水晶球

小孟老師表示將2021相加可得到數字5，因此在床邊放5種不同的水晶球，男左女右，即可提昇財運。

▍2.少吃牛肉、穿綠色和咖啡色衣服

2021是牛年，小孟老師提醒大家盡量少吃牛肉，多穿綠色、咖啡色衣服，都能提昇整體運勢。

▍3.牛飾品招桃花

如果想要招桃花，小孟老師建議可以在房間的45角處，擺放牛飾品，在牛的頭部貼愛心可以招桃花。

▍4.五帝錢招財

小孟老師表示，如果想要招財，可以準備五帝錢，放在廚房或存摺，象徵錢滾錢。

▍5.牛尾朝外提昇貴人運

若想要吸引貴人相助，小孟老師提醒記得買有尾巴的牛形瓷器或木頭擺飾，把尾巴朝向屋外，頭向內，有助於提昇貴人運。

(中時新聞網)