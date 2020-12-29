竹北高中設立教育儲蓄專戶，幫助低收、中低收及家庭突遭變故等經濟困難的弱勢學生，讓學生可以繼續學業，特教班師生日前策畫活動，義賣焗烤義大利麵及黑眼乳酪麵包等產品，將所得5645元全部捐給學校專戶。

竹北高中校長陳瑞榮為幫助因家庭經濟無法專注或繼續學業的學生，每月從薪水扣除部分費用捐給教育儲蓄專戶，老師也紛紛響應，更有1名生病住院的數學老師，捐出商業保險理賠醫療費用，這幾年共捐贈20餘萬元，幫助需要的學生。

竹北高中特教班舉辦「大飽口福傳愛心」義賣活動，義賣製作的黑眼乳酪麵包等產品。（竹北高中提供／羅浚濱新竹傳真）

特教班日前策畫舉辦「大飽口福傳愛心」義賣活動，由門市服務科學生製作焗烤義大利麵及黑眼乳酪麵包等產品，並開放全校教職員工及師生預購，所得全部捐助教育儲蓄專戶，預購非常踴躍。

特教老師郭庭宇表示，義賣活動不僅能培養學生們團隊合作的能力，更可以在發送餐點時增進與普生的互動，感受到融合的重要性。

陳穎宣老師則說，帶領學生在活動過程中，深刻體悟到學習就是「用心」，讓活動中看見更多的愛。

高三的特教學生表示，過去很少跟普通生有接觸機會，這次協助義賣活動發現校園很友善，覺得老師和同學都很有愛心。校方29日辦理捐贈典禮，讓特教班同學的善行受到更大的鼓勵與肯定。

(中時 )