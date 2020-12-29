一名丈夫日前在網路上抱怨，他的妻子不愛洗澡，最近甚至「5天才洗1次」，讓他相當無奈，日前妻子提出行房要求，但當天恰巧是「最可怕的第5天」，讓他在過程中完全沒有愉悅，反而一直聞到身體的臭味，妻子還要求他「用下面」，讓他崩潰說「一點都沒有爽的感覺 竟然還問我爽嗎。」

該丈夫在臉書「靠北婚姻2.0」發文詢問網友「大家都幾天洗澡一次？」他說最近實在無法忍受妻子不愛洗澡，妻子說最近天很冷，加上沒有什麼流汗，所以對他說「5天才要洗一次澡」，他怎麼勸說妻子都不聽，他一開口提洗澡，就會被妻子說很煩，叫他閉嘴。

人妻因為不喜歡洗澡讓丈夫崩潰，沒想到行房時她還要求對方舔陰。（圖／翻攝自臉書「靠北婚姻2.0」）

該丈夫說，最讓他崩潰的是，日前妻子在不洗澡第5天時，向他提出行房要求，他雖然最後還是配合地發生性行為，但是過程中卻不斷聞到對方身上的臭味，「最可怕的是，她還想要我用嘴巴用下面」，讓他整個行房過程完全沒有開心，「一點都沒有爽的感覺，竟然還問我爽嗎」。

網友紛紛留言，「你竟然還做得下去」、「佩服！我一天不洗澡洗頭都無法接受，不管什麼天氣不洗感覺就是髒」、「我現在坐月子都每天洗澡了，頭是真的撐很久啦，但身體這樣不洗5天也太噁了吧」、「至少做之前也要洗個澡吧」、「這是一篇最有味道的靠北文」。

(中時新聞網)