29日彰化縣長王惠美親自出席捐贈典禮，來表達對各捐贈方的感謝，王惠美說，有城隍爺加持的消防車，必定能保佑所有消防弟兄，在出勤時能平安順利。(吳建輝攝)

位在臺北市中正區的財團法人臺北市臺灣省城隍廟，匯集地方人士愛心，捐贈三輛不同功用的消防車輛，給彰化縣消防局，29日彰化縣長王惠美親自出席捐贈典禮，來表達對各捐贈方的感謝，王惠美說，有城隍爺加持的消防車，必定能保佑所有消防弟兄，在出勤時能平安順利，也讓鄉親的生命財產，受到更大的保障。

彰化縣救災車輛共計151輛，縣府逐年編列預算，採購汰換老舊消防車輛，但政府預算有限，社會力量無窮，無私付出，一起守護鄉親生命財產的安全。(吳建輝攝)

財團法人臺北市臺灣省城隍廟，是1881年開基創建，算是台灣全境城市的守護神信仰中心，促進宗教文化發展不遺餘力，從1999年開始陸續捐贈各式消防車輛，提升全國消防救災能力，拋磚引玉讓社會共好，去年在前警察局長方仰寧的引薦下，與彰化結緣，去年就捐贈60萬元的護盾臂，保護1300個員警執勤安全。

而秀水在地企業家黃林美蘭，過去就曾捐獻火災現場勘驗車及救災器材後勤車等車輛，這次選擇捐贈機動性強，具有水霧功能的小型水廂消防車輛，而瑞晉企業董事長林世銘，同樣也捐贈一輛小型水箱車給秀水消防隊，地方企業秉持取之於社會，用之於社會精神，來回饋社會。

王惠美說，彰化縣救災車輛共計151輛，縣府逐年編列預算，採購汰換老舊消防車輛，但政府預算有限，社會力量無窮，特別感謝這次聯合贈送的「財團法人臺北市臺灣省城隍廟」、「瑞晉企業股份有限公司」、「黃林美蘭女士及東瑋鑫有限公司，讓消防員在戰場上能如虎添翼，增加地方消防戰力。

(中時 )