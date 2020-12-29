新冠病毒肆虐全球，秋冬之際還傳出變異病毒株，台灣也再現本土病例，疫情轉趨嚴峻，讓社群網路又再度謠言四起；彰化彰濱工業區28日下午就開始瘋傳指有確診移工逃逸在外趴趴走，要當地民眾暫時別出門。彰化縣衛生局澄清，這是假訊息，呼籲民眾勿轉傳以免觸法且製造無謂恐慌。

該封訊息指出，「某公司中午開會時，提到彰濱工業區有外勞確診，逃離公司在彰化市和鹿港地區趴趴走，沒事請不要外出。」訊息並未明確指稱來源，亦未經查證，迅速在群組間與私人訊息間瘋傳，引發議論、人心惶惶

彰化縣衛生局呼籲，針對新冠肺炎病毒與疫情有任何疑問應主動向衛生局洽詢或查證，勿轉傳假訊息，以免觸法受罰。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，經查後確認此為假訊息，呼籲網友們勿再轉傳，也將進一步釐清假訊息來源。

彰化縣衛生局呼籲，秋冬防疫，以肥皂勤洗手、戴口罩做好自我防護，有任何疫病傳播的疑問都可以主動聯繫衛生局洽詢或查證。散佈不實疫情最重可依法開罰300萬元，提醒民眾切勿轉傳假訊息，以免觸法。

(中時 )