一對夫妻結婚11年，卻已分房睡9年沒有性生活，人妻發現老公有小三，還幫對方付房租、買iphone12，忍不住上網怨嘆：「難道是我的問題？我不這麼覺得是我」。不過網友看完幾乎一面倒挺人夫，驚嘆表示「這世上應該只有你還有臉說，不是你的問題」、「妳老公真的有問題，竟然可以忍9年」。

人妻在臉書社團《靠北老公2.0》發文表示，老公好像在養小三，會幫對方付房租、付飯錢、買iphone12。

人妻自述兩人交往8年結婚11年，沒有小孩養兩隻貓，婚後第一年她就不想工作了，偶爾接設計案，給老公養。

夫妻間因為作息不一樣分房睡很久了，「已經很久沒有性生活了（大約九年多），都是我不想要給他碰，連他親我，都想要趕快去洗臉洗嘴巴！」。

而家事幾乎都是老公在做，包括寵物的大小事；人妻會在家看劇看漫畫到天亮，整天在家睡覺，也不想出門（如果有接案子才會出去）；老公下班就會買飯給她吃，如果他跟朋友聚餐要晚點回來，她也可以等，「因為不想要自己外出買，要換衣服；就算有熊貓，也不想下去拿，要換衣服，好懶好不方便」。

人妻疑惑：「他對小三會是愛嗎？為什麼要付出這麼多給外面的女人？難道是我的問題？我不這麼覺得是我...」。

這篇文章引發熱烈迴響，網友們震驚表示：「這世上應該只有你還有臉說，不是你的問題」、「妳老公真的有問題，竟然可以忍9年」、「你這樣老公若不養小三我都覺得老公才有問題」、「你老公比較強。你把他當工具人用，還說工具人不乖」。

也有網友持平表示：「妳們只是同在一個屋簷下的房客吧」、「這生活方式感覺不像是夫妻，而是像親人（兄妹）住在一起的樣子。如果從此以後生活都像這樣，且彼此都無怨無恨，如他有小三的話，那就乾脆成全他們，你倆離婚算了，至此變為兄妹或朋友的話，也許會更好。」、「妳沒問題啊！但老公這樣有小三也不意外，如果還想繼續舒服生活，就睜一隻閉一隻眼吧！畢竟妳老公兩隻眼都閉上了」。

(中時新聞網)