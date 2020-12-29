關凱文原著小說《瘋狂亞洲富豪(Crazy Rich Asians)》，在2018年改編成同名電影，創下全球2.4億美金亮眼票房，也捧紅美籍台裔女星吳恬敏(Constance Wu)，她因此獲金球獎影后提名，而吳恬敏星途大展，如今正是當紅之際，卻爆出人生低調向前邁進，已秘密生下女兒，成了媽媽。

吳恬敏早前接演夯美劇《菜鳥新移民》，精湛演技已奪人眼球，2018年出演《瘋狂亞洲富豪》女主角朱瑞秋，更是全球爆紅，一躍成為近代最受矚目的亞裔女星之一，私下吳恬敏身旁有伴，跟音樂人男友穩定交往，但早在今年3月薪冠肺炎疫情爆發後，小倆口已幾乎銷聲匿跡，最後一次參加活動，是2月時出席服裝設計師工會頒獎典禮及同志頒獎典禮「Queerties」。

事實上吳恬敏的私生活跟知名度成反差，她有社群帳號，但並未積極經營，上一回更新近況，已經是去年12月的事情，小倆口談愛也很低調，即便早被多家外媒報導懷孕、甚至現在的秘密生女，吳恬敏始終沒有回應，但消息人士表示，她跟男友對於升格當爸媽，感到非常興奮開心，很期待接下來的生活，同樣的，這些也尚未獲吳恬敏證實。

而《瘋狂亞洲富豪》團隊，不只吳恬敏添喜，飾演男主角的亨利高汀(Henry Golding)，上個月也在社群平台開心宣布台籍老婆羅愛英懷孕，夫妻倆跟台灣都有很深的淵源，去年還曾在台灣住過一段時間，至於頻被敲碗的《瘋狂亞洲富豪》續集，亨利高汀有透露，拍攝計畫因疫情而暫緩開拍。

(中時新聞網)