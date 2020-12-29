講座尾聲，藝人許效舜現身與基隆市長林右昌合照。（本報資料照）

基隆市長林右昌28日受邀在台科大演講，藝人許效舜悄悄現身，他說，得知有這場講座就告訴自己一定非來不可，果真聽完演講猶如上了一堂研究所的課，頓時間「腦洞大開」，收穫滿滿，並強調他一直努力朝選基隆市長方向前進，不排斥和任何政黨合作，但最想合作的仍是「基隆市民」。

林右昌以「雙魚B型的理科市長」為主題，向大家分享從小到大的經歷，以及如何運用勇於做夢的天性融合理科專業翻轉基隆。在講座尾聲，許效舜現身與林右昌合照，他說，曾想過要專訪市長，但想著市長可能沒有空閒時間，因此從助理口中得知有這個講座，就告訴自己非來聽不可。

許效舜表示，身為基隆人，一定要了解首長為城市帶來的改變，他說，林右昌在講座中，提到軍港東移、色彩屋等計畫，令人為之驚艷，以前從媒體只能知道淺層資訊，但聽到林自己說計畫的巧思，包括超北市長的思維、基隆捷運與台北連結等，讓他瞬間「腦洞大開」，並大讚林的想法具國際級水準。

許效舜指出，這次聽完演講，就像是上一堂研究所的課，受益良多，從林身上獲得很多啟發，讓他相當震撼，他強調，自己一直努力朝要選市長方向前進，不會因任何事受阻攔，最後會有什麼成熟結論，要看上天怎麼安排，至於會和哪一政黨合作都還在思考，但最想合作的還是「基隆市民」。

(中時 )