中國大陸以發現蠹蟲為由禁止進口澳洲木材，已造成南澳州綠三角(Green Triangle)區150人、塔斯馬尼亞州100人失業，澳州聯邦政府提出7000萬澳元(約15.2億台幣)協助業者尋找替代市場，但AFPA(澳洲森林產品協會)稱，中國佔澳洲木材出口額95%也是全球最大買家，給錢根本沒用，不太可能成功。

AFPA執行長漢普敦(Ross Hampton)警告，中國禁令如果持續，到明年3月光南澳綠三角區就會失去1000個工作崗位，「森林產品是個總值240億澳元的產業，如果問題得不到解決，這個產業大部分可能都面臨風險。」

中國每年向澳洲進口額度約16億澳元的原木和製漿木料，後者常被用於造紙、生產生質能源、製作廚房板材等。漢普頓稱，除了失業和銷售額立即損失外，庫存壓力也在增加，載運澳洲煤礦的貨船在中國港口等待數個月還無法卸貨，被木材商當成前車之鑑，不敢貿然出貨，整體採伐與出口業務都發生嚴重延遲。

漢普頓認為，若中澳關係無法改善，政府該做的不是找替代市場或為這種盲目又難以成功的努力過程提供補助，而是該協助推動產業升級，例如更多加工廠，來提高澳洲林產品附加價值。

相對損害輕微的西澳洲，對中國輸出主要是鐵礦，但該州森林業者也不想開罪北京，西澳森林工業聯會執行董事哈絲蘭(Melissa Haslam)稱，該地業者並不想猜測中國做法是否有政治動機，她甚至接受中國的禁止理由。

哈絲蘭說：「我們所有原木在離開前都經過處理，但是樹皮上確實仍然可能有未被殺死的害蟲。我們不會去推測發現蠹蟲是否屬實，如果中方說是檢疫問題，那麼關鍵就是我們能否解決蟲害問題。」

她表示，西澳相對幸運，因為每年只賣約5萬噸給中國，因此中國並非西澳木材主要市場，而且西澳業者在數周之前就已經得到消息放慢出口，也化解一些衝擊。哈絲蘭還說，目前的狀況是澳洲木材商不敢出口、中國進口商不敢接貨。

(中時新聞網)