抓到了！北市府委外廠商免費輔導公寓大廈成立管委會，議員許淑華日前接獲陳情，明明是免費輔導，廠商卻稱若未成立管委會將收5.5萬元，她要求市府清查，如今發現去年該廠商輔導24處社區，竟向2處社區收費，北市建管處將移請司法單位偵辦，許淑華要求市府懲處失職人員，並向廠商追討不當得利。

北市2016年起，每年編列數百萬委託廠商免費輔導公寓大廈成立管委會，依規定不論社區是否成立管委會，即使有輔導也不能向住戶收錢。

但有住戶向許淑華陳情，廠商打著市府招牌在與住戶討論時，強調管委會若未成立，將收取5.5萬衍生費用，讓人不解宣稱的免費怎麼又要收錢。

許淑華質疑，恐怕有不少社區被廠商以要收取衍生費用威脅成立管委會，甚至可能有不知情民眾在未成立管委會情況下付錢，她要求市府清查。

經建管處調查，去年廠商承攬輔導成立管委會業務期間，輔導24處社區有向2處社區收費，建管處已請社區提供相關收據資料，經移請司法單位偵辦。

許淑華痛批，市府太誇張，對委外廠商沒有完整稽查、考核制度，連合約都沒有懲罰性條款，根本沒有人監督，她要求市府懲處相關失職人員，移送司法處理外也要追討廠商不當得利。

此外，許淑華透過公共工程會網站發現，該廠商不僅承攬北市府案子，基隆、桃園市也有不少標案，提醒民眾注意。

(中時 )