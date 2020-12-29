台灣平均每年農損高達124億元，但是現金救助平均每年32億元，農業天災救助金額僅約占農業損失2-3成，因此自106年起擴大推動農業保險以填補農民損失，首年編列2億元，明年二期稻作農民將全數強制納保，預計27萬農民受惠，該強制保險預計在明年9至10月推出。

行政院農業委員會今(29)日就「農業保險法」於明年1月1日正式施行上路召開記者會。

農委會主委陳吉仲表示，台灣天然災害常導致嚴重的農業災損，為保障農民收入穩定，農委會自106年擴大試辦農業保險，截至今年11月底止已開辦21種品項、33張保單，累計總投保件數5.6萬件，總投保面積為9.3萬公頃，自104年試辦以來投保率為10％，目標4年內要將投保率提升為20％。

農委會農金局長李聰勇指出，台灣每年災損達124億，但不代表每位農民都有來投保，明年5月會再添兩款收入型保單，即豬隻死亡保險強制投保以及保險費補助辦法，預計在9月至10月將推出二期水稻強制投保，不過具體方案與保費費率等細節仍在規劃中。

根據農委會盤點，一期稻作區面積16萬公頃、二期稻作區為11萬公頃，合計27萬公頃，換算下來約有27萬名農民可受到保障。

現有保單類型與品項包含實損實賠的梨、農業設施、香蕉植株；災助連結的梨、芒果；區域收入型的釋迦、香蕉；氣象參數型的養殖水產、蓮霧、木瓜、文旦柚、甜柿、番石榴、荔枝等14項；區域收穫量的水稻、芒果、鳳梨，以及撲殺連結的家禽與禽流感。

(中時 )