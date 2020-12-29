鳴日號觀光列車。（杜宜諳攝）

鳴日號觀光列車。（杜宜諳攝）

鳴日號觀光列車。（杜宜諳攝）

觀光列車「鳴日號」首航將於31日跨年夜啟航，在台東迎接元旦日出。台鐵局與雄獅旅遊今日舉行宣傳記者會。台鐵局未來將依據不同列車及主題規劃一系列觀光車隊，預計2024年前陸續推出另5款不同主題的列車。交通部長林佳龍則說，因應疫情超前部署，將美學導入觀光列車，也把疫情帶來的危機換為轉機。

由雄獅旅遊承攬的鳴日號觀光列車，「日出合鳴跨年首發團」29日分別由南港、新烏日出發，2列次行程主打太麻里迎曙光及迎賓音樂會活動，目前已全數售銷一空。

台鐵局長張政源致詞表示，建立以鐵道為骨幹的旅遊系統，因鐵道是地表上最乾淨的運輸工具；打造專屬台鐵觀光車隊，今天登場鳴日號是首發觀光車隊，明年5月藍皮解憂號，2022年推山嵐號、海風號陸續問世，2024年打造屬於台灣的寢台鑽石級的觀光列車。

張政源說，固定場域車站也會全面升級，南迴線有8個車站將全新美學打造，花蓮、南港、新烏日、新左營打造專屬VIP禮賓室，枋寮站跟雄獅合作未來將打造藍皮夢幻基地；特色路線，將推動舊山線，觀光條件有潛力，集集、內灣、平溪各有特色，都將打造支線，成為名符其實觀光支線，並購入60輛全新打造觀光列車。

交通部長林佳龍表示，台灣是鐵道國家，串聯起南北東西，是交通線，也是經濟命脈，對產業發展很重要，更是形成台灣文化串聯。雄獅有三千兵團，以國際級水準的高度做國旅可助產業提升。旅遊要有產品，否則國旅都自由行，旅行社沒辦法把好的產品組合起來，透過主題年來驗收產品，而非到那時才行銷。小鎮是未來深度精緻旅遊的重點，將來要做到百大小鎮。今年疫情，有71家旅遊社退場，99家進場為觀光轉型升級努力。

雄獅董事長王文傑說，因疫情看清機會，超大危機就是超大轉機，天助自助者，多年來雄獅都做出境旅遊，現立志長期經營現階段的國旅，將雄獅的國際化長期置入，將境外觀光旅客人士來台，打造觀光文化大國。

鳴日號觀光列車是台鐵委託柏成設計進行全車廂改造，外觀以尊榮感黑色搭配記憶中經典橘色保留台鐵的靈魂，其內裝及設計，更榮獲日本2020年Good Design Award國際設計大獎。台鐵今首次亮相鳴日號「專用車頭」、「專用車頭牌」及「鳴日號車廂」，搭配雄獅旅遊推出一系列精緻旅程，提供民眾另一種鐵道旅遊新選擇。

(中時 )