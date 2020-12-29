漢來美食最新品牌「安那居」7月於中友百貨開出，12月28日旋即於高雄夢時代購物中心拓點，成為全台第二家店。

漢來美食不畏疫情影響，依舊展現驚人「食」力！如同品牌命名取其英文諧音「ENERGY」，正向、積極、活力充沛是「安那居」正字標記，客層鎖定百貨廣大親子族群，主打各式雞湯，並推出新台菜系列菜色，店內環境特別選用台灣早期40、50年代的復古風格，搭配各式充滿古早味的擺飾，店外還裝置布袋戲戲棚與戲偶，精心打造充滿復古風的用餐體驗！

2020年進入倒數，漢來美食在這個被疫情肆虐的一年依然努力突破困境，不但發展「宅經濟」擴充通路與營收，也沒有停下展店的腳步，在今年一共交出6家新店(包括2個新品牌)、4家舊店改裝的亮眼成績單。其中，新品牌「安那居」新台菜．活力雞湯一口氣在今年就開出2店，而高雄夢時代店就是趕在今年結束前開出的集團第48家餐廳。

出身自五星級飯店；一向以紮實廚藝、高CP值受到消費者肯定的漢來美食，近年來的展店策略逐漸朝向輕資產、中小型店發展，並且在選擇分店的位點上也從百貨賣場的餐飲樓層轉攻美食街，新近開出的品牌五梅先生和高雄夢時代安那居，以及漢來湯包南紡購物中心店就都是開在百貨美食街，座位數從10-80個不等，客單價也落在200-400多元的低客單區間，鎖定年輕學生和小家庭族群。

漢來美食品牌長羅嶸說，「養生不限年紀，健康也不僅只於皮囊」，且台灣人特愛吃鍋，天氣再熱各種熱湯火鍋類餐食還是深受國人青睞，安那居便看準此市場趨勢，主打飯前享用一盅精醇鮮美的燉湯，一瓢瓢熱湯入口不但舒心暖胃，對講求養生的現代人而言，飯前喝湯增加些微的飽足感以減少攝取過多熱量，也是一大好處。

「安那居 新台菜．活力雞湯」，傳承老祖宗智慧，濃縮時代菁華於一碗湯盅裡，新潮料理手法，滴滴充滿正能量，結合了現代人講求快速但不失營養的飲食需求，推出平價湯盅，10幾種不同口味燉湯，除活力雞湯、燉排骨湯，另可搭配各式主廚特製的經典台菜小食，可以一個人吃得滿足，也可以和家人好友一起分享共食。

羅品牌長特別推薦「何首烏香菇雞湯」與「麻油雙寶雞湯」專為愛美重體態女性量身打造，強調養氣補血。「何首烏香菇雞湯」係選用何首烏、川芎、紅棗及枸杞等數十種藥材熬製而成的湯底，底蘊溫和不燥熱，再放入優質香菇食材下去燉製，是一道一年四季都很適合的滋補湯品；「麻油雙寶雞湯」主廚選用北港祖傳三代，百年老店生產的特級黑麻油與老薑片爆香，加入米酒提出雞湯酒香，撲鼻而來的濃郁麻油香，值得細細品味。

「蒜香黃金蜆雞湯」和「黑蒜活力雞湯」主攻漂撇男子漢，有助於消除疲勞、保護肝臟。「蒜香黃金蜆雞湯」採用花蓮養殖黃金蜆，加入蒜頭及精心熬製蔬菜高湯而成，湯頭鮮甜，能快速補充元氣，「黑蒜活力雞湯」使用雲林特產優質蒜頭，質地香甜微辣，主廚以最簡單的料理方式，搭配蔬果熬煮特製雞高湯，蒜香味十足，喝一碗熱呼呼蒜頭雞湯，使人精神百倍，「剝皮辣椒鮮筍雞湯」則獻給喜愛重口味的饕客們，微辣又回甘的湯頭，燉得入味卻不顯乾柴的土雞肉，搭配關廟筍一起入口非常開胃。

不僅湯品出挑，前菜、小食、炸物等佐餐一點也不馬虎，熱湯暖胃後來點油醋鮮腐衣、什錦白菜滷、五柳鮮魚排等小菜，解饞又開胃，苦茶油炸雞翅、八寶丸、花枝丸等精選炸物充滿古早味，香滷豬腳豆腐、蒜苗紅糟肉、蒜苗炒鹹豬肉更是不容錯過的經典台式菜色，餐後再來份紅豆地瓜甜湯，一整桌色香味俱全的料理絕對滿足全家人的口腹之慾！

(工商 )