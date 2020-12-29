紐西蘭籍機師成了航空界老鼠屎，拖累所有在台灣工作的本國、外籍機師，以及空服員。因流行疫情指揮中心新增規定，所有機組員結束飛航任務後，改採7天居家檢疫、7天自主管理，等於最長達14天，讓不少人崩潰。許多機師怒換臉書大頭，變成「PILOT坐牢中」，藉此表達不滿。

元旦起將實施的新制，規定航空公司機組員返國後得先居家檢疫7天，採檢陰性才能「出關」；但也不是就沒事了，還要自主管理7天。雖然第二個7天的強度和居檢不同，仍讓機師、空服員大表不滿，「防疫半個月結束被抓派飛，關完就是工作，生活都不用過了。」

首當其衝的機師們又氣又無奈，不少人直接更換臉書大頭照，做無言的抗議，但在防疫優先下，也只能接受；已有人認真思考辦理留職停薪。航空界人士指出，航班雖大減，不過機師有飛行時數的資格門檻，不能說不飛就不飛。紐籍機師「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，害台灣本土零確診破功，也害慘同門、友航的學長學弟。

指揮中心發言人莊人祥澄清，不是永遠都這樣，會先觀察一個月，看航空公司有沒有落實外站管理，如果都沒問題，會考慮改回5天。

(中時新聞網)