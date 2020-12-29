利拉德與麥科倫今天聯手攻下51分，力壓衛冕軍詹姆斯和安東尼戴維斯聯手的42分，拓荒者115比107逆斬湖人，同時也終結了紫金部隊打完前三節領先的不敗神話。

湖人過去只要打完前三節取得領先局面時，最終贏得比賽勝利已連續59場，今天打完前三節85比84領先拓荒者，決勝節利拉德和麥科倫先後砍進三分球，利拉德還完成三分打，靠著一波15比6攻勢逆轉了戰局，最終以8分之差帶走勝利果實。

除了利拉德與麥科倫外，板凳暴徒特倫全場轟進7顆三分球，豪取28分，打得主場球迷鴉雀無聲，替補中鋒坎特貢獻12分、14籃板，紐基奇10分、12籃板。

詹姆斯全場20投11中，三分球7投3中，攻下29分、9籃板、6助攻、2抄截、1阻攻。生涯第1261次得分上雙，超越「狼王」賈奈特（1260次），獨占NBA史上得分上雙排行榜第4位。薛洛德24分，安東尼戴維斯13分、10籃板、5助攻，波普14分。

(中時 )