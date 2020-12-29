許多人聚餐喜歡選在鼎泰豐，但要點什麼才內行？一名網友分享自己必點的五道菜，分別是紹興醉雞、小籠包、排骨蛋炒飯、蝦肉紅油抄手以及酸辣湯，其中紅油炒手的汁與炒飯是絕配，拌在一起超級好吃；另也有不少網友狂推冷門料理「千層油糕」直呼，好吃到死。

一名網友昨在PTT上分享去鼎泰豐必點的五道菜，分別是紹興醉雞、小籠包、排骨蛋炒飯、蝦肉紅油抄手以及酸辣湯。其中他更透露秘密吃法，紅油炒手的醬汁，一定要和蛋炒飯一起吃，完全是絕配，最後也詢問大家，心目中的必點料裡是什麼？

許多網友紛紛留言討論，「個人必點：小菜、芋泥小包、核桃鬆糕、鮮魚蒸餃、排骨蛋炒飯、菜肉紅油炒手」、「排骨炒飯是絕對要點的」、「你把巧克力小籠包放到哪了！點起來好好吃」、「絲瓜小籠包先來兩籠」、「不懂吃的人才會去那邊吃小籠包」、「豆沙小籠包配熱茶」、「竟然沒有人推千層油糕！這個好吃死。」

綜合網友的回答發現，大家心目中的必點由「炒飯」拿下冠軍，不少人留言表示，「排骨蛋炒飯真的好吃」、「排骨炒飯是唯一」、「我覺得是炒飯好吃就像拿坡里強不是披薩是炸雞」、「只推炒飯」；另也有不少人狂推「千層油糕」，雖然其討論度較低，但真的超讚必點。

(中時新聞網)