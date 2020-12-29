傅聰在樂壇的人緣極佳，時有聚會，指揮家巴倫波因與大提琴家杜普蕾兩人之所以共譜戀曲，就是在他家中客廳相識，進而相戀。

此外，傅聰自己的感情世界也轟轟烈烈，共歷經三段婚姻，第一任妻子為小提琴大師曼紐因的女兒彌拉，在岳父協助之下，闖蕩國際樂壇，兩人育有一子傅凌霄，這段婚姻維持了9年。

第二任妻子為韓國駐摩洛哥大使的女兒玄禧晶，這段婚姻維持3個月，1974年，傅聰認識來自廈門鼓浪嶼的鋼琴家卓一龍，兩人步入婚姻，並安定了下來。

傅聰與鋼琴女王阿格麗希兩人在音樂交流上頗有火花，交情也好得不得了，阿格麗希在1965年的蕭邦國際鋼琴大賽，拿下最佳馬祖卡獎，當時有人問她，為何能詮釋得這麼好，她回答：答案在鋼琴家傅聰的唱片裡。阿格麗希也曾表示：「傅聰的蕭邦、舒伯特與莫札特，都是我學習的目標。」

據了解，傅聰也曾和台灣明星胡因夢，有過一段情誼交流。

(中時 )