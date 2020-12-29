包括航運、鋼鐵、造紙與部分塑化股，周二在波段高檔多震出新巨量，如長榮海運單日成交逾87萬張，陽明與萬海也分別逾31萬張及21萬張，顯示高檔換手積極外，短線浮額也將大幅增加，以量先價行觀察，大波段或還有高點，但技術面過熱及部分市場大咖打帶跑，仍使該等傳產股，極短線宜防拉回整理變數。

今影響盤勢高檔承壓者，主要是電子股普遍表現疲軟，尤以半導體族群之晶圓代工、IC設計及蘋果供應鏈等相關科技股為主，不過，被動元件之國巨與大毅、矽晶圓之環球晶及台勝科、部分PCB載板南電與欣興，與二極體之強茂及台半等，仍依題材領先盤勢發展，又使短多吃了定心丸，顯示周二盤勢雖呈開高震盪盤軟格局，但多方仍稍占上風態勢，未遭破壞。

集中交易市場加權股價指數終場係小挫11.02點，為14,472.05點，單日跌幅0.08%，成交2,863.1億元。

重量級集團短線力挺多方者，包括中鋼、國泰金、中信金、長榮航、華航、仁寶、群創、台達電、國巨、台塑、台化、亞泥、遠東新、長榮、第一金、元大金及玉山金等。另外，權王台積電尾盤力守平盤，顯示幕後主控台股走勢那隻黑手，對多方掌控盤勢穩步趨堅，仍老神在在。

櫃買市場方面，極短線生技、紡纖、觀光與化學等類股拉回，但電子股持續站在多方，且鋼鐵、營建、電機及航運等族群也紅光滿面，使盤勢開高之後，始終持穩在平盤之上行進間整理，終場指數穩步上漲0.38%，報182.38點，成交664.6億元。

亞股方面，包括日本、南韓、新加坡、越南與印度等市場，目前暫報榮面，尤其日股現下大漲逾700點，盤中還一度改寫近30年新高水準，短多格局欲罷不能。美股盤後電子盤方面，受惠振興經濟紓困金法案已過關，使道瓊期等4大期指，目前也都暫報臉色紅潤。

業內人士指出，短線傳產股震出巨量，需注意市場資金是否移轉至前波率先休息整理的電子股，由於近期原物料行情，幾遍及傳產、電子等各族群，使大股東、主力群、法人等市場大咖在高檔的持股心態不致過分偏空，加上政策面做多意願仍濃厚，使台波段高點或仍暫勿預設立場。

(工商 )