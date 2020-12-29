詮欣(6205)車用、網通/伺服器高頻高速及PC三箭齊發，明年業績可望大躍進，在歐洲車廠高階ADAS及乙太網路等新產品、資料庫/伺服器新客戶及PC新產品出貨放量下，詮欣董事長吳連溪樂觀看待未來營運，預期業績會一年比一年好，法人預估，詮欣明年營收可望年成長50%，其中車用產品營收可望年成長90%，並可望在兩年內佔比達30%，全年獲利可望較今年倍增。

詮欣早期產品集中在PC領域，不過PC產業成長趨勢，公司於2008年啟動轉型，布局車用、資料庫中心/伺服器及工業控制連接器/連接線及網通內部線，今年9月再增加一個PC新團隊，經過12年轉型調整，終於見到營運反轉曙光，可望自明年正式進入新成長期。

車用ADAS逐漸成為汽車標配，且電動車搭載車用電子佔比大幅提升，由傳統車搭載車用電子比例20%拉升至50%，讓車用電子產品需求大幅提升，目前詮欣車用產品從原有的車用影音娛樂擴大至車載鏡頭、環車影像、雷達及光達感測，防疲勞駕駛等ADAS相關連接器及線束，並由Teir 2廠供應商升格為Tier 1廠供應商，終端客戶涵蓋歐洲各大品牌車廠，新產品預計明年3月開始放量出貨，詮欣預估，明年車用產品可望較今年成長90%，佔明年營收比重可望達10%，成為2021年到2023年公司營運成長的重要推手，公司目標是2022年到2023年車用產品佔比達30%。

在PC方面，詮欣今年9月新增一個PC團隊，跨入NB內部線，公司華東廠亦在今年第4季增設產線，預計明年第2季初進入量產，預估明年PC產品年成長1倍，佔公司明年營收比重30%。

明年營運另一個亮點是資料庫中心/伺服器，詮欣經過兩到三年耕耘，明年可望開花結果，目前已新增5家客戶，詮欣預估，明年營收可望成長5倍，佔比將從今年4%拉升至20%。

吳連溪表示，公司營運已見到反轉，未來業績可望一年比一年好，樂觀看待明年營運，業績可望遠優於今年。

(時報資訊)