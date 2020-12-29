全球看好疫苗將在2021年正式上路，故在預期心理下，原油自10月底開始一路回溫，本月中布蘭特原油更一度衝上每桶50美元大關，且由於今年上半年因為疫情關係，中下游業者回補庫存動作保守，使得目前庫存水位偏低，也支撐近期塑化報價，其中又以中下游產品利差較好，受惠個股也依序出爐，包括台塑、華夏、國喬等。

10月OPEC(石油輸出國家組織)減產數量維持過去水準，但全球市場寄望疫苗即將問世，市場對於疫苗出來後，原油需求有望恢復的預期心理下，使近月油價大漲，布蘭特原油從10月初的39.2美元/桶，在本月中一度站上50美元大關，主要是在預期原油需求有望恢復至正常水平下，近期油價相對強勢，另外，在美國部分中小型頁岩油生產商陸續破產下，供給相對有所控制，美國原油產量也由歷史高點1.3億桶下降至目前的1.08億桶，因此，預期至年底前油價走升態勢不變。

由於台灣石化產業主要出口市場為大陸，依大陸統計局公布，11月製造業採購經理人指數(PMI)為52.1，連續9個月位於景氣榮枯線50以上，並創近3年新高，同時，此訊號也有利於台塑石化產業展發。

隨著近期油價回漲，加上塑化產品終端需求旺盛，帶動整體塑化報價強勁上漲；整體塑化產業鏈仍以中下游產品利差較好，如ABS、PS、PVC、DOP等產品，故法人就表示，核心還是以中下游產品為主，相關個股包括有台塑(1301)、台達化(1309)、國喬(1312)、華夏(1305)以及聯成(1313)等。

(時報資訊)