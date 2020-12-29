德國商業銀行(Commerzbank)的整個重整計畫可能涉及1萬個職位，為往重整的方向前邁出一大步，最新與工會協商的結果，將裁去2300個職位。

商業銀行的裁減計畫越來越明確，該銀行周一公布，與工會就大規模裁員達成一致協議，到2024年將裁減2300個職位，第四季計入6.1億歐元的成本。

商業銀行正進行更廣泛的重組措施，預計明年第一季宣布，集團重整的措施和新冠疫情的負擔，將讓該銀行在今年錄得虧損。

商業銀行原先在去年秋天宣布，到2023年將裁員4300人，然投資人認為不夠。近一年來，該行一直提出縮減措施。新任執行長Knof將在明年一月上任，金融圈人士表示，總裁員規模可能超過1萬人，即超過四分之一的職位。

除了目前已同意的2300個職位裁減，商業銀行已在今年第三季提出2億歐元的年長員工兼職計畫，以同時進行2900個全職工作的裁減。另外，新冠病毒以及低利環境，也為該行帶來麻煩。

(時報資訊)