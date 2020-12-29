CRIF中華徵信所評選出2020年台灣9大「中堅集團」，分別為大立光(3008)、義隆(2458)、玉晶光(3406)、穩懋(3105)、旭隼(6409)、嘉澤(3533)、台光電(2383)、瑞昱(2379)及漢唐(2404)集團。這9家集團的共有特質就是與5G通訊相關產業(包括雲端網路、伺服器、不斷電系統、5G手機鏡頭、銅箔基板，以及半導體無塵室工程)。其中除了大立光電之外，其他8家集團2020年前3季合併稅後純益均成長，可見得其基本面有延續性，前瞻2021年這9大集團的前景仍然看好，其中旭隼股價已經站上1000元大關。

以今天收盤價，9大「中堅集團」股價依次為大立光3190元、旭隼1050元、玉晶光562元、嘉澤469.5元、瑞昱388元、穩懋345元、漢唐215.5元、義隆133元、台光電156元。旭隼是台股UPS股王，旭隼多年來一直是全球中小型UPS代工龍頭，不做品牌，不跟客戶做業績競爭；UPS具少量多樣化的特色，旭隼擁有自動化生產性高的優勢。

CRIF中華徵信所分析，這9大集團中除了大立光電集團及瑞昱半導體集團，為資產排名前100大的集團外，其他7個集團均為集團資總額排名100名以外的集團，營運表現強壓過百大集團，且顯示新興科技集團並不受美中貿易戰、新冠疫情、供應鏈「去中化」和「去美化」的影響，名符其實成為大型集團的中堅集團。

CRIF中華徵信所指出台灣未來發展經濟要走的路，不是倚賴美國路線或倚賴中國大陸路線，而是要走「創新」的路線。當全球貿易流程中有46％是透過新興科技去完成，美、陸、歐、俄、日、韓甚至以色列都在不斷的在各個領域探索AI人工創新的可能，甚至每個月全球投資市場就會創造出一個新創的獨角獸企業，這些獨角獸企業和其他大部份的企業有不同的企業DNA，從管理模式、 經營模式、產品型態或是服務模式，以及和客戶互動的模式也都有著不一樣的面貌。這些嶄新型態的企業，它們並不怕世界改變，因為它們正在改變世界。

(時報資訊)