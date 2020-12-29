「白老大，這次委託很神祕，一位日本的崎山先生說小時候在新竹吃過一種非常特別的天婦羅，明年預計來台灣開會，想要順道繞來新竹吃這難忘的料理！」

『感覺是沒什麼賺頭的案子耶！幹嘛接啊？』

「對方是日本酒商大佬喔！」『好，接了！』

（我想也是…）

「但線索真的很少，對方只說，雖然跟日本天婦羅一樣只是以魚漿炸的，但各種香料味極其濃郁，這跟日本不同…」

『蔡鳥，你也在新竹混了整整一年，你想有哪些可能線索？』

新竹最老的日料店是南門小政；日本人開的日料店中，歌磨有相當年紀，川上和食、大角拉麵則是異軍突起的日料店…

「我先從這幾家打聽起？」

『嗯，聽起來不錯～我去漁香跟阿嬤聊天，看看能問出什麼線索。』（順便來一杯…）

幾小時之後…

「我把這幾家的甜不辣、天婦羅跟關東煮都拍了照，也吃了一遍。」

『先把資料傳給日本委託人看看吧～』

幾分鐘之後…

「日方說，這樣看不出來，能不能都拍到剖面圖？」

『那你再去一次吧～我去好吃麵還有雙星甜不辣找阿姨探探消息。』（順便來一杯！）

幾小時之後…

「日本委託者說，從照片看起來都不是記憶中的天婦羅～」

『好吧，我們只好拿出秘密武器，請出超級新竹通長輩！』

黑貓姊：想吃香料味很重的『天婦羅』是以前讀苑裡國小的崎山先生嗎？

「阿嬤怎麼知道！」

黑貓姊：那是我當年同學，是我帶他去吃的！

『那他找的天婦羅到底是？』

黑貓姊：那根本不是天婦羅，那是北門炸粿啦。裡面滿滿的是蔥，外面用濃厚的蒜醬沾著吃。

『事不宜遲～我們趕快連線跟日方說這個好消息吧。』

「我想只要找到這個味道，就也能找到妳！」

(中時新聞網)