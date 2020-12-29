2020年進入倒數階段，在交通繁忙且人潮擁擠之際，意外發生機率通常也跟著提高，迎接2021年計畫跨年狂歡的同時，不妨也好好檢視自身保障是否足夠。根據保發中心的統計，國人平均擁有2.5張保單，保險滲透度也是連續多年拿下世界第一，但國人仍普遍自覺保障不足。康健人壽推出的「e元好康網路投保傷害保險」方案，將民眾所需之意外身故、意外失能、陸上大眾運輸交通意外身故通通涵蓋在一張保單內，平均每天花費2-3元就可擁有傷害醫療實支實付保障，銅板價幫助民眾輕鬆補足保障缺口，獲得一年365天意外保障。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，康健人壽推出的「e元好康網路投保傷害保險」擁有低保費、高保障、購買方便等特色，特別是用銅板價還可額外獲得傷害醫療實支實付的保障，切中民眾痛點，得以滿足國人對於保障的需求，自2020年底推出後即廣受外界好評。康健人壽鼓勵國人在迎接2021年之際，再次審視自身保障，並透過像是「e元好康網路投保傷害保險」這種輕薄短小的保險商品來補足保障缺口，擁有更健康、更幸福及更安心的未來。

許多年輕人常覺得父母已經幫自己買了保險，以為保障就已足夠，但其實忽略了隨著人生進入不同階段，對於保險的需求會跟著改變。因此仍需定期檢視自身保障是否足夠，當現在醫療自費項目變多，擁有實支實付保障就變得格外重要。康健人壽「e元好康網路投保傷害保險」讓民眾一天花費2-3元，就可獲得每次傷害醫療實支實付最高1萬至3萬元保障，還包括意外保障最高可達300萬元，讓民眾透過小小花費就可以補足保障缺口。

只要年齡區間在20歲至55歲，職業等級為第一類和第二類的民眾都可投保康健人壽「e元好康網路投保傷害保險」，且保戶不分年齡、性別或職業保費都是相同費率，保單更提供陸上大眾交通工具(包含捷運、客運、公車、台鐵和高鐵)意外身故額外10倍保險金額的保障，意外保障最高可達300萬元。

康健人壽「e元好康網路投保傷害保險」是專為身處數位時代民眾設計的保險商品，無論任何時間、身處任何地點，都可透過手機或電腦，簡單幾個步驟輕鬆完成線上投保，且商品內容簡單易懂，讓自己一年365天獲得全方位的完善保障，一點都不難。

(工商 )