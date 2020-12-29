衛福部長陳時中28日宣布自2021年元旦起，實施「新版航空機組員管制」，7天居家檢疫加上7天自主健康管理，也不得出入五大場所等，傳出引起部分航空機組員反彈。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥29日回應，將觀察一個月，若管制良好就會縮短檢疫天數。

陳時中28日提到，長程航班或入境他國的機組員，返國後須完成七天居家檢疫，且採檢陰性後才能進入社區，且第8～14天應遵循「加強版」自主健康管理，包含禁搭大眾運輸工具，也禁去夜市、百貨公司、夜市、酒吧和喜宴等五大場所。

莊人祥29日被媒體問及「機組員反彈新版管制措施」一事時，他回應，考慮機師及公司勤務安排，先前檢疫天數只有三、五天，「至於為何會加嚴，原因大家都知道！」莊人祥點出，特別是航空公司的外站管理沒有到位，所以在國內管理升級，也要求航空公司改善外站人員管理，例如加裝閉路電視等。

莊人祥強調，管制措施並非訂定後就不會改變，指揮中心將觀察新版措施一個月的情況，若未來都能落實，機組員的7天居家檢疫天數也將降為5天。

(工商 )