患者冠狀動脈阻塞的心導管影像。(亞大醫院提供／林欣儀台中傳真)

以往有抽菸、喝酒習慣的南投竹山56歲林姓民眾，為減肥投入路跑運動，平均每次跑5公里，去年底卻發現才跑了500公尺就體力不支，就醫檢查發現有3條管狀動脈嚴重阻塞；另名務農的鍾姓民眾則因胸悶就醫、發現同樣問題，所幸兩人接受冠狀動脈繞道手術治療，重獲新生。

林姓民眾告訴醫師，他為減重開始路跑，平均每周路跑3、4次，每次都跑約5公里，一段時間下來，健康檢查時除血壓較高，其餘身體指數都很正常，卻仍感覺精神狀況經常不佳，未料，去年底血壓突然飆高到200mmHg，連爬樓梯都感到困難，驚覺身體出了問題。

林男就醫檢查發現有3條冠狀動脈嚴重鈣化，經建議轉院至亞大醫院接受冠狀動脈繞道手術治療，半年來恢復情況不錯，現在連續跑8公里路程還能臉不紅、氣不喘；而66歲的鍾男不菸不酒，原本只有輕微高血壓症狀，9月開始卻經常感到胸悶，就醫檢查發現3冠狀動脈阻塞嚴重，手術後恢復正常。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐指出，冠狀動脈主要供應心臟氧氣與養分，若狹窄或阻塞，可能出現胸悶、氣喘、心跳加速或頭暈等情況，阻塞若未治療，久了可能導致心肌梗塞。

劉殷佐表示，冠狀動脈繞道手術是為阻塞的道路另闢一條高速公路，利用腿部大隱靜脈或胸腔內壁內乳動脈的血管連接冠狀動脈與主動脈，藉以讓主動脈血流繞過阻塞處、到達未阻塞的冠狀動脈部位，醫院開院4年已執行逾百例開心手術。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄說，亞大醫院開院至今已完成4099例心導管手術，其中急性心肌梗塞有193例，為提供全方位醫療，今年12月更成立心臟血管中心，結合心臟內外科，可治療心血管各種急重症病患，並對重症病人提供24小時緊急心導管冠狀動脈擴張手術。

(中時 )