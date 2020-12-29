前副總統呂秀蓮的民主太平洋聯盟今天舉行婦女和平論壇籌備會，呂秀蓮會前受訪表示，2020年她定義為「危疑悲愴」之年，多少人死於病毒；台灣比較幸運，但面臨美中關係緊張，台灣被捲入其中，台灣沒有疫情，戰情卻越來越吃緊。

呂秀蓮表示，在美國總統川普的領導下，把台灣漸漸推向戰爭邊緣，然而台灣人民的聲音卻沒有集結在一起，呂認為，如果大家都認為和平很重要的話，應該要超越黨派，用各種方式預防戰爭，投資和平，邀請大家一起把2021年定義成「和平台灣年」。

呂秀蓮強調，「不能只信賴武器，和平才是最高價值」；今天舉行的籌備會，她表示，第一階段從她可以接觸到的團體先做意見溝通，大家一起討論如何促進和平，已經爭取到幾個國際性婦女團體合作，第二階段還會找宗教團體；今天與會的還有民眾黨秘書長謝立功以及救國團等。

呂秀蓮也預告將在明年婦女節前，於3月7日舉辦論壇，在婦女節舉行的意義，她開玩笑說，「人類歷史戰爭百分之九十九以上都是男士發動的，要鼓勵女性走前鋒，要拒絕戰爭要和平」，婦女過去常常被捲入戰爭，所以用婦女節來開啟整個活動，希望全民不希望戰爭的都站出來。

對於當前國內朝野對立加劇，呂秀蓮則說，民主國家都這樣，這也不是第一次，但以前是民進黨跟國民黨競爭，現在是應該團結起來跟中國共產黨之間，既不要競爭也不要鬥爭，希望要和平，這是高難度的挑戰，是迫切需要的歷史課題，和平應該超越黨派、超越國界。

(中時 )