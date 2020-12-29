縣府投入1億元執行的竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程，榮獲新竹縣第2屆公共工程「金竹獎」優等，29日由縣長楊文科等人竣工剪綵啟用，民眾到竹東鎮時可造訪中興河道，感受水岸步道等綠美化空間帶來的悠閒適意。

楊文科表示，中興河道與竹東鎮人本環境網絡經過型朔後，將能創造豐富、多元及具特色的水岸，展現嶄提升生活環境品質的新風情，更能讓竹東經典小鎮的觀光旅遊注入活水，竹東鎮升格為市也指日可待。

竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程設置地景遊戲場，讓大小朋友休憩玩樂。（羅浚濱攝）

竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程，共改善1萬5千平方公尺人行步道。（羅浚濱攝）

建築師王茲妤說明這項1年完成的工程計畫，施工範圍從北興路、興隆街口到學前路的中興河道，在700米進行兩岸空間重塑，東林路、中正路、長安路共有1萬5千平方公尺人行步道做空間改善，增加公園空間串聯都市綠廊，重現竹東鎮的客家記憶，也提昇城市美學。

竹東鎮長張順朋感謝縣長楊文科在竹東推動多項重大工程，竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間工程完工後，將成竹東的新亮點，成是民眾休閒遊憩的好所在。

交旅處說明，除了河道周邊景觀和人行空間改善外，地景遊戲場有親子沙坑及體健設施區、眺望平台，樹杞林文化館旁增加樂活廣場，欖仁水岸則加水岸觀景平台及景觀綠牆，大幅提升水岸品質及市容，也讓民眾有更多玩樂及休憩空間。

(中時 )