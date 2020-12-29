縣府投入1億元執行的竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程，榮獲新竹縣第2屆公共工程「金竹獎」優等，29日由縣長楊文科等人竣工剪綵啟用，民眾到竹東鎮時可造訪中興河道，感受水岸步道等綠美化空間帶來的悠閒適意。
楊文科表示，中興河道與竹東鎮人本環境網絡經過型朔後，將能創造豐富、多元及具特色的水岸，展現嶄提升生活環境品質的新風情，更能讓竹東經典小鎮的觀光旅遊注入活水，竹東鎮升格為市也指日可待。
建築師王茲妤說明這項1年完成的工程計畫，施工範圍從北興路、興隆街口到學前路的中興河道，在700米進行兩岸空間重塑，東林路、中正路、長安路共有1萬5千平方公尺人行步道做空間改善，增加公園空間串聯都市綠廊，重現竹東鎮的客家記憶，也提昇城市美學。
竹東鎮長張順朋感謝縣長楊文科在竹東推動多項重大工程，竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間工程完工後，將成竹東的新亮點，成是民眾休閒遊憩的好所在。
交旅處說明，除了河道周邊景觀和人行空間改善外，地景遊戲場有親子沙坑及體健設施區、眺望平台，樹杞林文化館旁增加樂活廣場，欖仁水岸則加水岸觀景平台及景觀綠牆，大幅提升水岸品質及市容，也讓民眾有更多玩樂及休憩空間。
(中時 )
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