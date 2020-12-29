雲林一位61歲林姓女子因欠債急用錢，5月間竟動念想利用甫開完刀行動不便的表弟詐保，甚至買兇密謀一場完美的假車禍，表弟差點命喪黃泉，經檢警仔細推敲後，才發現林女的陰謀詭計，檢方認林女涉嫌重大，今（29日）向法院聲請羈押獲准。

據了解，林女住在雲林縣斗六市，她因被債務逼瘋，湊巧林女得知其表弟因開完腦部手術行動不便，便將腦筋動到表弟的身上，企圖利用車禍奪取其性命詐取保險金，在2019年4月至今年5月間，連續替表弟加保多筆意外保險，總額度逾3000萬元。

林女為表弟保下高額保單後，以100萬元作為代價找來彭嫌、陳嫌，三人合力密謀一場假車禍，先是買下一台報廢自小客車，掛上竊來的車牌，並由彭嫌假冒農會人員撥電話給林女表弟，佯裝要轉交補助款給他。

今年5月28日林女的表弟不疑有他，持助步器出門領取補助款，就在剛走到門口時，陳嫌便趁隙駕駛車輛高速自後方撞擊林女表弟，犯後加速逃逸，其表弟遭撞噴飛落地，全身受重傷，命垂一線。

所幸監視器全部拍攝下車禍過程，檢警識出車禍的不尋常處，肇事車輛在當時「不自然」的從車道轉向至路肩，下一秒便立刻猛烈撞上林女表弟；檢察官亦發現，林女為表弟大量投保，多張保單受益人則為林女，在在顯示案情不單純。

檢方日前傳訊林女等3嫌，追查到彭男，彭男則表示他僅負責買報廢車輛；開車撞殘林女表弟的陳嫌仍在逃。檢方今依偽造文書、殺人、詐欺未遂等罪，並認林女具有逃亡、勾串、滅證嫌疑，向法院聲請羈押獲准。

(中時新聞網)