美國聯邦航空總署（FAA）周一宣布將頒布期盼已久的規定，允許小型無人機飛越人群上空與進行夜間飛行，朝更廣泛的商業物流應用邁出重要的一步。

FAA亦將要求大多數無人機配備遠端識別系統，以解決安全問題。FAA局長Steve Dickson發布聲明表示，透過解決安全性與保安方面的問題，這項新規為無人機與我們空域進一步整合開創道路。新規範將使我們距離這一天越來越近，屆時我們將更常看到無人機的運作，例如包裹的運送。

FAA表示，在夜間運作方面，無人機必須配備防撞燈。最終版的規定並允許在某些情況下，無人機可飛越移動中的車輛。

根據規定，所有重量在0.55磅或以上的無人機都必須配備遠端識別系統「Remote ID」，但在某些情況下，例如飛越露天集會時，則要求較小型的無人機也必須內建遠端ID。

此外，最終版的新規亦要求小型無人機不能有任何會劃破人體皮膚的旋轉式零件曝露出來。最終版的「Remote ID」規定取消無人機連結網路以傳輸方位數據的要求，並要求無人機透過射頻傳送「Remote ID」訊息。

這項新規將明年1月《聯邦公報》公布60天後生效。無人機製造商將有18個月的時間開始生產配備「Remote ID」的無人機，而無人機營運公司則有額外的一年時間開始使用配備「Remote ID」的無人機。

(時報資訊)