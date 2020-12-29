行動支付深入各行各業，加上今年因為疫情關係，更是加速發展，台灣中油今日宣布，將自明(30)日起，「中油Pay」全面開放綁定各家銀行發行的信用卡，讓消費者不再需要特定申辦合作銀行所發卡的信用卡，預計藉此會增加「中油Pay」行動支付的使用比例。

台灣中油宣布，為提供消費者更多元的支付選擇並響應政府政策，積極推廣行動支付服務，「中油Pay」APP從明(30)日起，全面接受綁定各家銀行發行的信用卡，包括VISA、MasterCard以及JCB等都可以進行支付服務，讓消費者可以簡化加油支付流程。

台灣中油指出，為提供顧客良好消費服務體驗，自去年11月推出業界首創加油行動支付工具-「中油Pay」APP，上線至今註冊已達65萬人次，台灣中油持續強化各項功能，為廣大消費者提供最優質的服務與品質。

台灣中油配合此次開放各家銀行信用卡綁定「中油Pay」，台灣中油推出各項優惠活動，首次成功註冊「中油Pay」者即贈中油VIP會員點數2000點，註冊日起30天內使用中油Pay加油支付再贈中油VIP會員點數5000點，合計共7000點。

(時報資訊)