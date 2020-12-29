新冠肺炎疫情全球大流行，至今已造成近180萬人死亡，外媒報導，世界衛生組織（WHO）專家警告，疫情期間人們過度使用抗生素，已讓包括超級淋病在內的許多性傳染疾病，大幅增加抗藥性，可能催生無法治癒的「超級性病」。對此，疾管署防疫醫師林詠青回應，台灣的淋病抗藥性比例很低，目前還沒發現到超級性病。

外媒報導，全球每年有超過9000萬例淋病，雖大多數病例都發生在非洲地區，但西方患病人數卻高速增長，尤其新冠肺炎流行期間，全球有極大量病患被投放不必要的過量抗生素，助長性病發展出驚人的抗藥性。

對此，林詠青表示，疾管署已經看到世衛的警告，掌握疫情期間，有些地方會因為治療過度使用抗生素，造成其他細菌的抗藥性大幅增加。

林詠青表示，治療淋病鏈球菌，以往抗生素濫用情形時，會發現其中的金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌會有抗藥性，不過台灣多年前就已經強調抗生素的合理使用，包含慎審評估是否要用，以及須以治療準則使用首選藥物，並評估患者的過敏史、副作用，以及對於感染部位的的效果。

他強調，淋病的抗藥性比例一直很低，目前沒有上升趨勢，以超級性病來說，台灣還沒有發現到。

至於新冠肺炎藥物治療部分，因為疫情控制得當，我國對外公布新冠病毒感染臨床處置指引，已經更新到第八版，臨床處置指引中提到，針對確診個案建議以支持療法、檢體採檢原則，病人若有呼吸窘迫、併發症預防、抗病毒藥物和其他治療方式的建議，會評估監測是否會有超級細菌。

(中時新聞網)