川普簽署紓困案，激勵美股昨夜漲多跌少，帶動台股今日盤初開高，隨後在台積電(2330)持穩平盤、航運股乘風破浪，輔以低價股持續衝鋒之下，大盤一度拉升至14547.07點，再寫盤中新天價，惟榮景維持不到5分鐘，漲多空壓開始宣洩，航運股首當其衝遭遇強浪，長榮(2603)、陽明(2609)等領航者噴量劇烈震盪，大盤翻黑墜落低檔14450處橫向整理，終場集中市場收14472.05點，跌11.02點，總成交值放大至2869.84億元；櫃買市場收182.38點，漲0.69點，總成交值666.44億元。

分析師表示，台股今日結束連續4日收紅，短線有進入整理的可能，觀察外資動向，現貨市場昨日買超逾百億、期貨市場加碼空單，淨空單口數9000多口，目前市場資金維持充沛，台股型態仍維持多頭，操作上拉回布局為宜。

盤面上，航海王遇強浪，長榮(2603)盤初觸及漲停40.4元後陷入震盪，盤中一度翻船跌至36.15元，尾盤多頭援兵進駐，終場收38.35元、漲幅4.35%，噴87萬9340張天量，陽明(2609)成交量隨之暴衝至31萬5516張，股價甩尾收漲停27.9元，帶動華航、益航跟隨收高，萬海則落水收低。面板市場持續供不應求，面板雙虎營運添柴，惟外資近期相對青睞群創(3481)、賣超友達(2409)，友達今日股價開高收低在15.1元、群創則開高收高在15.45元；台積電交投清淡，收在平盤515元；股王大立光有壓，收在3190元，下跌1.39%；鋼鐵股今由中鋼領軍走強，春雨(2012)、佳大(2033)及官田鋼(2017)皆收在漲停板。

匯率方面，出口商年底拋匯賣壓出籠，新台幣兌美元早盤升破28.1元價位，最高價28.095元，勁揚逾4角，續創23年半以來新高，上半場收盤，新台幣兌美元為28.101元，升值4.24角，午後升勢持續，開盤新台幣兌美元為28.103元，升值4.22角。距離2020年封關日僅剩2個交易日，28元整數大關能否有守？還很難講。

分析師表示，距離2020年封關僅剩最後2個交易日，資金有自電子股轉往傳產股的跡象，指數在歷史新高附近整理，新台幣匯率近期持續強勢下，台股熱度未有降溫跡象，待外資長假過後，後續回補力道可期，台股明年行情仍樂觀看待。近期在題材上可留意被動元件、矽晶圓、綠能等族群。

(時報資訊)