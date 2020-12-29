劉厝大排流經台南市七股、佳里及西港等區，受民生污水及上游畜牧廢水影響，又因海水潮汐導致污染滯留，水質差且散發惡臭，水中污染物生化需氧量、懸浮固體、氨氮等達到嚴重污染程度，也影響當地居民生活環境品質與生態，繼去年完成水質淨化場後，明年一期排水整治工程就要發包、未來還有二期工程，若預算三讀通過，可望投入5.4億元經費補助，解決當地民生問題。

劉厝大排位在七股溪上游，連接西港區、佳里區、七股區，全長約17公里，流域總人口數約3萬7000多人，長年來受到工業、畜牧業與民生用廢水都往裡排，水質汙染嚴重，居民飽受惡臭之苦，生活品質大受影響，今天立委郭國文也邀請水利署副署長曹華平、台南市長黃偉哲、第六河川局局長陳建成、市府水利局現場會勘劉厝排水治理工程。

水利署今年4月核定通過劉厝排水治理工程，核定1億1950萬元經費補助，進行第一期工程，明年就能發包，後續還有二期工程，立委郭國文表示，之前立院審查前瞻計畫三期水環境建設總預算，劉厝排水二期追加5.4億初審順利通過，接下來將爭取三讀通過，整治完成後，盼能解決淹水及汙染等問題。

黃偉哲表示，一期的用地先期作業以及工程測設市府已經完成，文化遺址問題則以修改工法方式應對，預計下個月會發包。遺址保存方法將和相關單位再討論；而二期工程希望前瞻三期經費能順利通過，至於地方反應的水汙染問題，也能透過整治來找出是否有暗管或相關清淤來解決。

郭國文說，劉厝排水整治除了解決淹水外，也能改善上游水質汙染問題，減輕下游七股潟湖汙染，這也牽涉到沿海養殖魚產與觀光，希望在前瞻三期經費的挹注下，可讓西港、佳里、七股一帶的水環境煥然一新。

(中時 )