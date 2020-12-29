傅聰是華文世界拿下蕭邦鋼琴大賽的第一人，當時他的名次是第三名，第二名為俄國鋼琴家阿胥肯納吉，由於阿胥肯納吉為尋求自由，自蘇俄出走，入冰島籍，和傅聰兩人有類似的背景，兩人英雄惜英雄，成為好友。

鋼琴家葉綠娜回憶，有次傅聰彈蕭邦第二號鋼琴協奏曲，指揮是阿胥肯納吉，當時傅聰已有點年紀，加上旅途疲累，在台上有點閃神，但是阿胥肯納吉透過指揮，讓樂段無縫接軌，如果對樂曲不熟，不會聽出破綻，葉綠娜說，「從這件事可看見兩人情誼深厚，當下對阿胥肯納吉也很敬佩。」

協奏曲過後的安可曲，阿胥肯納吉也在舞台上陪著傅聰，「傅聰當下一定很難受，但是有好友陪著他。」

葉綠娜表示，與傅聰結識於1991年由鋼琴家藤田梓所舉辦的台北國際鋼琴大賽，當時有許多國際評審來台，傅聰每晚也會和葉綠娜的夫婿、鋼琴家魏樂富暢談到深夜，無所不談。

葉綠娜表示，傅聰學識淵博，不只熟知古典詩詞，對於西方經典莎士比亞同樣能侃侃而談，是人文底蘊深厚，不庸俗的鋼琴家。

(中時 )