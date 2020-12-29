高雄林姓男子今年3月涉嫌持改造手槍，到鳳山區鳳翔公園跟王姓男子談判，並找友人「阿凱」助陣，沒想到王男與阿凱談判時發生扭打，林男持槍對王男射擊，子彈貫穿王的右手臂後，竟射入阿凱左後背、卡在右胸，導致休克死亡。高雄地院認定林有殺人「不確定故意」，依殺人罪等共判19年半徒刑，可上訴。

判決指出，林男與王男疑似為了１名女子發生感情糾紛，林男在今年3月30日凌晨與友人阿凱吃宵夜時談及此事，阿凱為了挺兄弟，用臉書主動聯繫王男進行談判，隨後林男帶著改造手槍與阿凱開車抵達王男的住處，但王不願在住家附近談事，雙方改約在鳳翔公園會面。

林男與阿凱發現王男騎乘機車抵達鳳翔公園，阿凱試圖開車衝撞，遭到林男制止後，阿凱隨即衝下車與王男互相扭打，林男見狀後持手槍槍托往王男頭部猛砸，但阿凱跟王男仍打得難分難捨，林男便起身近距離對王男射擊，未料，子彈打中王男，貫穿其右臂，又噴射波及阿凱，子彈穿透阿凱肋骨、肺部、胸主動脈，造成他創傷性休克死亡。

雖然林男在審理時辯稱是雙方在搶奪槍枝時不小心走火，但法官認為，子彈是由高往低射出，依常理搶奪過程必會將槍口撥離，因此不採信林的說法，考量林男曾因毒品等案入監7年多，依累犯加重刑度，阿凱家屬也要求重判，持有槍枝罪判4年，併科罰金8萬元，犯殺人罪判16年，褫奪公權8年，應執行19年6月，全案仍可上訴。

(中時 )