素有韓國「葛萊美獎」之稱的年度頒獎典禮Golden Disc Awards (GDA, 金唱片獎)，第35屆將於2021年1月9日、10日以線上形式隆重登場！中華電信今 (29)日宣布Hami Video將獨家於台灣直播韓國第35屆金唱片獎頒獎典禮，並於採訪過程跨國即時提供中譯字幕，和喜愛一手韓流資訊的粉絲同步High翻天。客戶只要下載中華電信Hami Video APP登入後，即可透過手機、平板、PC免費觀看直播！

第35屆金唱片獎的主要表演名單陣容豪華，包括獲《時代》雜誌推選為「2020年度風雲藝人」的南韓天團「防彈少年團」（BTS）；深受粉絲歡迎的大勢女團TWICE，還可以一睹台灣團員周子瑜在舞台上的亮麗表演；以及高人氣男團SEVENTEEN、NCT127、Stray Kids 、MONSTA X、超強女團Oh My Girl等，頒獎表演內容豐富。

若錯過金唱片獎頒獎典禮即時直播，中華電信也提供5G客戶於Hami Video 5G館，獨享可隨時回看的典禮多視角精選表演內容，讓粉絲自由切換想看的舞台視角，還可單獨鎖定喜愛的K-POP偶像特寫鏡頭，即刻感受5G網路的威力。

為讓粉絲不受限制的享受華麗的聽覺饗宴，中華電信獨家攜手 KKBOX 推出第35屆金唱片獎入圍歌單，收錄了超過 50 首支援 Hi-Fi 無損音質的歌曲，包含數位音樂部門的MAMAMOO《HIP》、Red Velet《Psycho》；專輯部門的BTS《MAP OF THE SOUL：7》、BLACKPINK《THE ALBUM》以及IU《Love poem》等年度熱門歌曲及專輯，讓粉絲可在 KKBOX 上即時享受CD原音重現的質感！

此外，凡申辦中華電信 Hi-Fi無損音質服務月繳299元方案，即可抽全家1,000元與500元禮券、以及小米行動電源等好禮，活動時間自即日起至2021年1月17日止，提升聲活質感。

(科技)