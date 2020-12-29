網球好手曾俊欣（左六）及父親曾育德（左一）在長虹教育基金會邀請下，到花蓮和美崙國中網球隊分享經驗。（長虹教育基金會提供）

長虹教育基金會從2018年啟動「花蓮助學關懷專案」，持續提供資源幫助學童，今年耶誕節前夕（23日）偕同台灣網壇新星曾俊欣和父親兼教練曾育德，一同前往花蓮訪視當地網球隊國中、小學，進行交流指導，並送上球衣、護具，用行動鼓舞學童未來也成為有能力回饋社會的人。

曾俊欣父子運用短暫返台並結束防疫隔離的寶貴時間，再度與長虹教育基金會前往花蓮拜訪明恥國小校長陳俊仁、美崙國中校長孫台育，瞭解當地學童目前的生活與學習狀況，並在校方積極安排下，與當地的小球員們分享成為國際選手的經歷。

從小就善用時間分配、兼顧選手和學生身份的曾俊欣，勉勵學童練球時建立明確目標，他並分享：「比起贏了比賽，反而可能是輸了哪場比賽而學到寶貴的經驗、進步特別多，在那之後的成長很重要。」

曾俊欣並鼓勵學童從小培養專注力，長時間訓練良好、正面的思考模式，透過持續的「專注」與「調適」，讓自己不容易在比賽時緊張而發生失誤。

(中時 )