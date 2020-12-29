教育部今天舉行第七屆「藝術教育奉獻獎」頒獎典禮，明華園戲劇團的孫翠鳳獲得「活動奉獻獎」，她表示，明華園在校園深耕歌仔戲30年，對於薪傳工作，她會一直做下去，直到「演到不能演，教到起不來」為止。

教育部設立藝術教育奉獻獎表揚優秀的藝術教育工作者，共有「終身成就」、「績優團體」、「績優學校」、「教學傑出」及「活動奉獻」等5大獎項，今年共有25個團體、13位個人，共計38名獲獎。

孫翠鳳培育新生代並創立孫氏教學法走訪全球百大名校，讓外國學生也能比蘭花指唱歌仔戲。她的足跡遍及台灣371個鄉鎮和全球歐亞美非四大洲23個國家65座國際城市，從小學到大學、義工社團、企業、醫院監獄、離島到偏鄉，千百萬人因她而認識歌仔戲。

孫翠鳳表示，明華園以「20年磨一劍」的態度投入歌仔戲，將台灣傳統文化和校園結合，民國80年她到宜蘭一所國中成立歌仔戲社團，之後不管是大專院校或中小學，哪裡有需要，她就往哪裡跑，努力推動歌仔戲在校園生根。

孫翠鳳自認像農夫一樣為歌仔戲在校園播種，經過30年，終於開花結果，不只是明華園，其他同行也紛紛跟進去校園經營，讓歌仔戲文化得以傳承下去。而她自己，也將繼續做這項薪傳工作，直到演不了、教不動為止。

彰化縣二林鎮廣興國小則獲得績優學校獎，校長吳寶嘉表示，幾年前他到這所學校任校長時，發現許多小六學生連百貨公司都沒去過，更別說到藝文場館參觀，他因此卯足全力四處爭取資源，從台灣其他地方找來藝術方面的教師來任課，讓廣興的孩子也可接受藝術教育。4年前廣興國小只有33個學生，現在則增加到86人。

今年「終身成就獎」則頒給前國立新竹師範學院校長陳漢強及政大創造力講座名譽教授吳靜吉。陳漢強舉辦世界兒童畫展，不僅鼓舞了台灣的師生，也讓世界看到台灣。吳靜吉民國67年和一群年輕人共創蘭陵劇坊，從而開創出優人神鼓、紙風車劇團、如果兒童劇團、屏風表演班等表演團體，致力培養表演藝術人才。

(中時 )