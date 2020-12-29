【愛傳媒簡秀枝專欄】疫情當前，故宮南院參觀流量驟增，今年截至目前，已突破104萬人次，比故宮北院還熱絡！

故宮南院自2015年開館迄今，正好滿5年，已經完成51檔展覽，創造了570萬總參觀人次。

28日舉行開館5週年，地方人士與外交使節，共聚一堂慶生，儀式由故宮博物院副院長黃永泰主持。

同時，「樹—從信仰到抒情」特展，也一併開幕，借自史博館東漢《搖錢樹》文物，首度透過3D列印，與原件一起公開展出。史博館長廖新田喜形於色，於展間寶物面前，公開推薦祝賀。

黃永泰在慶生儀式致詞中指出，曾經被批評為蚊子館故宮南院，今年有亮眼的轉折，對內接地氣並強化展覽，對外也推動戶外博物館的當代藝術展覧，雙管齊下，成果逐漸浮現。

截至12月初，已經突破104萬參觀人次，甚至成為國旅風行下的觀光客打卡熱點，可喜可賀。

「五年一瞬，預約下一個十年」，黃永泰強調，普及、開放、智慧，是故宮南院未來的目標，也就是吳密察院長念茲在茲的「平民化博物館」的落實與推動。

拜了台灣科技發展有成之賜，讓企業界的科技成就，協助故宮快步向前行，8K、AI、VR的技術與國粹合作，打造出科技藝術的嶄新里程碑，成為教學研究、賞析鑑定的新局面，這樣的發展模式，日新月異，未來成就可期。

對於敏感的兩岸議題，黃永泰沒有多說，只表示交流必須建立在雙方共同善意基礎之下，故宮並未自我設限。至於故宮組織改造以及行政歸屬問題，黃永泰也表示沒有新進展，一切遵重行政院決定。

2020年疫情持續蔓延，8成靠國際觀光客的故宮北院深受影響，最熱絡時，一年有550萬參觀人次，今年截至12月初只有60萬人次，創下最低的看展人次。今年也是第一次寫下故宮南院超過北院的參觀人次紀錄。

嘉義縣長翁章梁28日也出席故宮南院5週年慶生活動，他手抱5歲的壽星縣民，一起切蛋糕慶祝。

另外，故宮博物院志工群也呈現壽桃，歡喜慶賀故宮南院，並共許豐盈璀燦未來！

作者為典藏雜誌社社長

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(中時新聞網)