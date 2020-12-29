【愛傳媒陳念初專欄】立法院聖誕夜朝野針對萊豬九項行政命令進行攻防，最後的結果，民進黨版本強勢過關，這是政黨數人頭的表決，不期待最後的結果會有什麼意外？

但蔡英文總統的臉書發千字文，卻讓我們從原本政治攻防的氛圍一下子回到冷靜思辨的態度，蔡總統萬萬沒想到，這篇千字文，引發了另一個追求事實與真相的戰場。

把時間軸拉長看這場進口美豬美牛的政治攻防，蔡英文其實把最後的結果解釋成台灣政府最佳的戰略佈局，台灣開放萊豬是做對的事，合理化政府的開放進口政策。

蔡總統在貼文裡說，『有些人批評民進黨前後不一致，我不能同意這樣的指控。』她舉出時間與事件歷程護衛自己所屬的政黨，但蔡總統只提國民黨執政時期的民進黨態度，但是陳水扁總統執政時期，民進黨對於萊豬萊牛的基本立場呢？為何刻意沒提這個部分。

執政與在野，針對相同議題，會有不同的戰略考量，蔡總統大可不用以總統之姿，護衛自己的政黨，這是外交經貿困局下的政治經濟現實，人民看待這件事，關注的是政府的配套到底夠不夠？細節是否關照？美豬美牛的爭議，就是放在政治與風險天秤下秤斤秤兩，本身就是險棋，絕不會是農委會主委在媒體廣播節目裡所說，是利多於弊的事，幾年後才來驗證，更不是民眾能接受的。

試想？如果現在是國民黨執政，國民黨可以用國際食品法典委員會（CODEX）2012年7月已經公布萊劑容許值標準，而開放萊豬嗎？民進黨若是在野黨，會接受萊豬進口嗎？

所以，執政包袱與政黨競爭是台灣萊豬萊牛是否開放的重要關鍵因素，至於食安及科學數據，往往是第二順位。

否則，為何我們沒有看到萊克多巴安專業的論證辯論，就像疫情期間有這麼多醫師上電視新聞與我們面對面一樣談防疫一樣，台灣沒有專家嗎？還是怕大家聽不懂？抑或是也沒有人可以說得清楚。

疫情期間上電視與我們談疫情小叮嚀的醫生，都是那些防疫上的專家，民眾會相信所言，但同樣的萊豬要進口了，民眾搞不清楚要聽哪一種專業的建議，政府要告訴我們，到底誰是這個議題的專家？就像許多人會相信蘇醫師所言一樣，他有醫學上的專業，他的說法容易取信一般民眾，雖然他是精神科醫師，但他在這個議題上關注許多，但我們政府部門提供了哪些資訊給一般民眾？又是誰提供？是政府官員？是政治人物？還是專業人士？專業人士也成為沈默大眾嗎？

民眾若只能聽官方及在野政黨或民間蘇醫師等人的羅生門說法，最終把它變成政治議題，用政治表決做了最後決定，對民眾而言，資訊仍是錯亂，內容並未解答。

誰才是專業？控告不能告訴我們專業是誰？法令開罰，只會讓沈默者愈多，相信者並不會增加。

我強烈建議，針對蔡總統所提民進黨的態度並沒有前後不一致，可以發起事實查證嗎？2020年總統大選期間，我記得事實查證玩得很熱絡，有事實就不會各說各話。

凡走過都會留下足跡，幾個時間點？2009年、2012年7月前後，還有2012-2016年以及2016年以後，民進黨在萊豬萊牛進口議題的論述都在媒體檔案與網路世界中，立場有沒有一致，如果查證結果，蔡英文總統認知錯誤，民進黨的確變色龍，請總統在臉書上再寫篇修正千字文，如果事實查證結果，蔡總統完全符合事實，也請大家還民進黨一個公道。

事實查證時間點上，可以往前一點，陳水扁執政期蘇貞昌第一任行政院長期間，那時後民進黨的態度又是如何？

如此對照可以讓我們更清楚時間脈絡與民進黨在此議題上的態度，這是現代人對事實的態度，也是非政治的觀點。

我只是一位老百性，萊豬進口一事，蔡總統應該給老百姓真正的專家，我不贊同兩大政黨黨主席辯論，因為兩位都不是專家，只是政治上的辯論攻防，真的要辯，我們想看見科學的論證，或是請專家直接與人民面對面溝通，如果俠醫林杰樑沒有離開我們，他是毒物專家，我們會相信他給我們的論述與見解，以上是老百姓卑微的想法與建議。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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(中時新聞網)