淡江大學日前通過修改借調辦法，改為1任或4年為限，將衝擊現任國安會副祕書長陳文政，總統府發言人張惇涵表示，陳文政配合淡江大學修改借調年限，因借調期已滿，故請辭教職。

淡江大學「教師聘任待遇服務辦法」原本規定：專任教師借調公職或大專校院校長，每次以4年為限；如借調擔任有任期職務，且任期超過4年者，借調期間依該職務之任期辦理。借調期間合計不得超過8年。

不過淡大校務會議日前通過修正辦法，調整為專任教師借調公職或大專校院校長，以1任或4年為限；如借調擔任有任期職務，且任期超過4年者，借調期間依該職務之任期辦理。

由於陳文政是總統府向淡大國際事務與戰略研究所借調，對於淡大修改借調期限是否影響國安會陳文政借調？總統府發言人張惇涵表示，陳文政配合淡江大學修改借調年限，因借調期已滿故請辭教職。陳文政也表示，名位不重要，完成振興國軍的初衷他會堅持。

(中時 )