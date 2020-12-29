今年最強冷氣團即將報到，低溫將下探到攝氏8度，體感溫度甚至不到5度，台南市動物防疫保護處提醒，根據《動物保護法》，替家中寵物保暖也是飼主責任，若經查獲且限期內未改善，可處新臺幣3千元至1萬5千元罰鍰。

台南市長黃偉哲家中有「黑妞」及「妮妮」2隻毛小孩，每當天氣轉變，都會注意有沒有做好保暖，免得感冒生病，希望所有的飼主也能注意飼養的寵物健康，若生病要帶去動物醫院讓獸醫師診治，保護毛小孩渡過寒流。

寒流來襲，台南市動保處呼籲飼主替寵物做好保暖工作，以免觸犯動保法。（台南市動保處提供／莊曜聰台南傳真）

農業局局長謝耀清說，市售保暖設備及寵物保暖衣物種類多，在使用電器必須注意安全，避免寵物被燙傷，保暖衣物可到寵物店選購，並以合身、材質適當為主要考量。

動保處針對灣裡、善化動物之家收容的流浪犬貓也會做好準備，包括降下房舍帆布阻擋寒風，提供充足食物，志工也會收集乾淨的舊衣服讓犬貓禦寒，也歡迎民眾能前來認養，將可愛的毛小孩帶回家。

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