新竹市「愛飛兒庇護工場」29日獲贈「UVC軌道式箱型消毒系統」，讓重新銷售的二手商品安全無疑。（陳育賢攝）

公益二手商品要好賣，消毒滅菌不能少！新竹市愛恆啟能中心努力經營的「愛飛兒庇護工場」以整理出售民眾愛心捐贈的二手物品為營運經費，由於新冠疫情尚在肆虐，業者29日捐贈「UVC軌道式箱型消毒系統」予愛飛兒，讓重新銷售的二手物品安全無疑。

慢飛兒庇護工場場長陳建宇指出，慢飛兒工場的營運經費大多由銷售自製咖啡與銷售愛心人士捐贈的二手物資而來，但有感於二手商品來源複雜，尤其疫情期間有不定風險，因此商請工研院提供消毒滅菌的技術指導。

慢飛兒因而獲得工研院研發的「奈米防護液材料技術」，並與格羅科技（Omats）共同客製化設計「UVC軌道式箱型消毒系統」及後處理抗病毒與菌液表面處理系統，針對捐贈商品消毒。

廠商表示，此套系統主要是以消毒系統內建置的200顆LED紫外線燈炮作殺菌作業，每個商品在箱型軌道內作約5分鐘的殺菌照射，可有效殺滅90％的細菌，1次可處理至少約10顆排球大小的商品。

愛恆啟能中心董事長戴耀賽表示，近年捐贈物資來源多元，但物品狀態無法深入追蹤，對於包括身障者在內的工作處理人員、顧客皆存在未知的風險，藉由創新科技消毒滅菌系統改善二手捐物清潔整理和保護流程，確實達到保護員工及顧客安全的防疫目的。

而此次除工研院及格羅科技公司合作研發製造之外，也特別要感謝新竹市政府與市議員陳建名、劉康彥的支持爭取補助，才得以成就此一公益美事。

此外，近期因疫情影響，導致顧客普遍對於慢飛兒生活館信心不足而降低購買意願，今年3月至年中，營業額大砍一半，營運大受影響。

為了增加社會大眾信任慢飛兒的品質，在各界協助下，將二手商品消毒滅菌，可有效避免員工和顧客接觸病毒、細菌的風險，達到防疫措施，又可提升身心障礙者穩定就業。

新竹市「愛飛兒庇護工場」29日獲贈「UVC軌道式箱型消毒系統」，讓重新銷售的二手商品安全無疑。（陳育賢攝）

(中時 )