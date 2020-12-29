為反對民進黨政府無視民意強行開放萊豬進口，民主監督聯盟總召集人黃正忠發起向日葵運動，每天持續在立法院外抗議，但昨天團隊當中的四名成員卻在台北捷運上遭一名美國男子以髒話辱罵。為此黃正忠今天召開記者會揭露此事，並率當事人前往地檢署提告。

黃正忠指出，28日團隊當中有四人搭乘台北捷運，身上披著寫有「Taiwan lives matter」字樣的圍巾，當中一位李先生講話講到一半口罩往下掉了，一名美國男子周寧康可能注意到他們身上圍巾的字樣，便衝過來好像要打人一樣，還以英文髒話「Son of a bitch」（狗娘養的）辱罵他，團隊當中的同行的陳小姐立刻用英文向對方致歉，李先生也把口罩戴好，但是周卻繼續用相同的髒話辱罵同行的另外三人，不願接受他們的道歉。

陳小姐指出，之後捷運到站後，警方來協調，周寧康態度突然軟化。但眾人不滿周在車上的態度，堅持提告周寧康公然侮辱，一行人前往中正分局做筆錄，沒想到周卻對陳小姐提告公然侮辱，謊稱陳小姐對他說髒話且揚言殺他，還有位台灣人幫周做偽證。因此黃正忠希望當天在車廂內的其他乘客可以幫忙澄清還原現場。

李先生也說，周寧康的塊頭比他們都大多了，他們要怎麼威脅對方？

黃正忠質疑，台灣人已被迫吞了萊豬，還要再被美國人當眾辱罵嗎？蔡英文身為女總統，怎麼看這種事？難道台灣是美國殖民地嗎？為何要受此侮辱？

因此記者會後黃正忠率眾人前往總統府遞交陳情書，並前往地檢署提告。

黃正忠還預告，他明天會前往美國在台協會（AIT）現場抗議，遞交抗議書。

(中時 )