美股創歷史新高，今早台股突破14500再改寫高點，惟新年長假將到，買盤轉保守，指數漲轉跌，電子股疲弱，早盤造紙、航運、鋼鐵三大天王撐住盤勢，但長榮停後獲利了結賣單出籠，一度翻黑，萬海也挫低走下神壇，航運漲勢收斂。漲價題材促使鋼鐵股挾氣勢如虹，春雨(2012)、官田鋼(2017)、海光(2038)、佳大(2033)亮紅燈。士紙(1903)、華紙(1905)、永豐餘(1907)繼續強漲。傳產吸金，電子股量能持續萎縮，成交值占比掉到55%以下，使得台股終場跌11.02點，為14472.05點，成交值2869.84億元。今日外資(不含外資自營商)賣超12.0868億元，投信賣超8.2198億元，自營商賣超34.2129億元，三大法人賣超54.51億元。

台股創高後多方休息，電子股人氣降溫，資金停留在傳產族群，鋼鐵與造紙股分居漲幅前2，其中造紙類股指數再攻逾25年半高點，華紙續飆創2011年8月初以來近9年5個月高點，漲幅維持逾2%以上；永豐餘突破30元，也創下近25年半高價；士紙今日追上漲勢，拉抬半根漲停板，威力最猛，榮成(1909)續飆到25.05元後一度翻黑，最終仍站回盤上。鋼鐵股挾漲價題待與市場對明年營運的期待，資金持續聚集，中鋼(2002)、中鴻(2014)以及低價股表現仍火熱，春雨、官田鋼、海光、佳大先後亮燈漲停，惟高興昌(2008)漲勢止步反轉下跌，讓出20元整數關卡。電子股疲弱，台積電(2330)平盤震盪，鴻海(2317)、大立光(3008)跌逾1%，聯電(2303)、旺宏(2337)、晶豪科(3006)、聯發科(2454)、友達(2409)皆在盤下。

電子失溫，台股指數開高後拉回小跌，但強力守在14,400點之上，5日RSI為70.85，10日RSI為66.42，9日K值為77.83，9日D值為69.61，20日乖離率為1.54。台股指數再創新高，28日外資對台股持股市值直逼20兆元、占比45％，雙雙改寫歷史新高；今年外資持股市值增最多15檔中，電子囊括了11檔，半導體晶圓及IC設計股等就高達八檔，非電族群則有4檔。再過2個交易日，2020年即將封關，由於台股再創高加上新年長假，外資今日小幅調節，終結連4日買超，轉為賣超12億元。

瀚亞投信投資長劉興唐指出，台股近日再創歷史新高紀錄，站上14,000至15,000點區間，盤面觀察各族群健康輪動，加上新冠疫情對股市影響持續淡化，短線上多頭趨勢持續，無須預設高檔。從其他層面來看，股市仍相對充滿正面訊息，包括FED為首各國主要央行低利率政策不變，全球資金仍充裕。美國聯準會日前表示，考慮到目前利率水準，現階段股市評價位置並不算過高。近期適逢聖誕節與元旦外資放長假，台股交易量較先前清淡，預計等到元月外資歸隊後，伴隨美股等國際市場多頭趨勢，成交量溫和放大為最佳，具備漲價題材的表現相當活躍，預計將成為接下來盤面重點。

(時報資訊)