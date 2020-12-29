大陸持續推進數位人民幣進程，繼深圳在10月發放總值1千萬元的數位人民幣紅包後，另一重點試驗區蘇州也在「雙12蘇州購物街」活動中，對符合資格的民眾發放10萬個、共計2千萬元的數位人民幣紅包。

新浪財經報導，據蘇州市政府29日宣布，截至12月27日24時，中簽市民已領取紅包人數9.66萬人，占總中簽人數比例為96.61％。已消費紅包金額1,896.82萬元，占發放紅包總金額比例為94.84。

其中，線下商戶消費紅包金額1,049萬元，占比55.30％，線上（京東商城）消費紅包金額847.82萬元，占比44.70％。而線下消費場景以商場超市、日用零售、餐飲消費、生活服務為主。

2020年4月份，中國人民銀行宣布在深圳、蘇 州、河北雄安、成都進行數位人民幣內部封閉試點測試。而作為首批四個試點地區之一，蘇州先前已測試過智慧停車、交通補貼發放、智慧商圈建設、稅費繳納等數位人民幣場景應用。本次蘇州發放數位紅包除了金額較深圳翻倍之外，還大幅增加可使用商戶數，進一步拓展至線上使用。

(工商 )